Oscar 2019, Lady Gaga e Bradley Cooper incantano il pubblico

Ieri notte si è tenuta la 91esima edizione degli Academy Awards ed uno dei momenti più attesi è stato il duetto di Lady Gaga e Bradley Cooper, protagonisti del film “A star is born“, che hanno cantato “Shallow“, la colonna sonora del film, vincitrice del premio Oscar. Il romantico duetto non ha assolutamente deluso le aspettative del pubblico ed è stato definito uno dei momenti più emozionanti della serata.

Dopo un attimo di silenzio, al Dolby Theatre di Los Angeles, Bradley Cooper si è alzato dalla sua poltrona in prima fila, ha preso Lady Gaga per mano e insieme sono saliti sul palco, che nel frattempo è stato allestito con un pianoforte. Si sono posizionati uno di fronte all’altro e Cooper ha iniziato a cantare, mentre Lady Gaga si è seduta al pianoforte. Durante tutta l’esibizione i due non hanno mai distolto lo sguardo l’uno dall’altra.

Nell’ultima parte del brano Cooper si è avvicinato a Lady Gaga, sedendo accanto a lei al pianoforte e insieme ad occhi chiusi e guancia a guancia hanno terminato la canzone. Alla fine dell’esibizione i due artisti si sono scambiati un lungo sguardo ed è sembrato quasi che stesse per scattare un bacio. Il pubblico in sala ha molto apprezzato la performance, tanto da reagire con una standing ovation.

Il brano ha poi vinto l’ambita statuetta come miglior canzone originale. Lady Gaga, nel ritirare il premio, tra le lacrime, ha rilasciato un’importante ringraziamento per il suo compagno di avventura, dichiarando: “Non c’è nessuna persona sul pianeta che avrebbe potuto cantare questa canzone come te”.

Il duetto e il successivo ringraziamento speciale che l’artista ha riservato per il suo compagno di scena hanno contribuito ad alimentare il gossip diffusosi dopo l’annullamento delle nozze di Lady Gaga a Venezia; si vocifera che tra i due protagonisti del film sia sbocciato realmente l’amore. Tesi alquanto improbabile, dato che l’attore Bradley Cooper è ancora impegnato con Irina Shayk, presente in sala anche durante l’esibizione.