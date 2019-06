"Onward", il nuovo film d’animazione targato Pixar

Pixar Animation Studio è pronta a sfornare il suo nuovo capolavoro. È stata da poco annunciata l’uscita, prevista per il 6 marzo 2020, di “Onward“, film d’animazione ambientato in un mondo fantastico, popolato da elfi, unicorni, centauri, fauni, troll, satiti, sirenette, gnomi, draghi e altre creature mitologiche. Questo mondo fantasy fa da sfondo alla storia di due fratelli elfi adolescenti, l’esuberante Barley e il più riservato Ian, che partono per un viaggio alla ricerca della magia, nella speranza che ne sia rimasta da qualche parte nel mondo, con l’obiettivo di poter incontrare di nuovo il loro padre, morto quando erano troppo giovani per ricordarlo.

Diretto da Dan Scanlon e prodotto da Kori Rae, già regista il primo e produttrice la seconda di “Monsters University”, è il primo film originale, quindi non un sequel, dello studio in quasi tre anni. Dopo “Coco” infatti, uscito nel 2017, la Pixar ha prodotto “Gli incredibili 2”, uscito nel 2018 e “Toy story 4”, che arriverà nelle sale il prossimo 26 giugno. Il regista ha parlato del suo coinvolgimento personale nella trama: “In Pixar cerchiamo di creare storie che provengono da esperienze personali. Questo film, infatti, è ispirato al rapporto con mio fratello“. La pellicola prende infatti ispirazione dalla morte del padre di Scanlon, avvenuta quando lui e suo fratello erano ancora giovani, e dal loro rapporto.

Nel film si mescoleranno commedia, emozioni e sentimenti, all’interno di una cornice decadente e insolita, che vede un mondo abitato da creature mitiche, che però fanno cose tutt’altro che straordinarie e anzi ricordano molto, nella loro semplicità, gli esseri umani. Dal divertente trailer appena diffuso è possibile evincere quanto siano cambiate le abitudini delle creature fatate, ad esempio quelle degli unicorni, che da animali mitici sono ridotti a rabbiosi predatori di immondizia, oppure quelle dei fauni, che sfruttano la loro capacità di saltare per imbiancare la parte più alta dei muri, o ancora quelle dei draghi, che sono diventati gli animali domestici delle creature fantastiche. Insomma, come appunto si diceva, questi esseri, da sempre considerati appartenenti ad un livello superiore, appaiono e si comportano in “Onward” come comuni esemplari della specie umana o animale.

Il film è distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures e la sceneggiatura è stata affidata allo stesso regista e a C. S. Anderson, mentre le musiche sarano curate dai fratelli Mychael e Jeff Danna, compositori e musicisti canadesi già autori della colonna sonora de “Il Viaggio di Arlo”. Il cast italiano dedicato al doppiaggio non è ancora stato rivelato, mentre nella versione originale troveremo Chris Pratt e Tom Holland, che daranno la voce ai due fratelli protagonisti, Julia-Louis Dreyfus, che presterà la voce alla loro madre e Octavia Spencer, di cui si conosce solo la partecipazione ma non il personaggio che doppierà.

“Onward” sembra avere le carte in regola per poter ottenere il successo che da sempre contraddistingue le pellicole firmate dal noto studio americano. Intanto manca ormai poco all’uscita del nuovo capitolo del primo lungometraggio della storia interamente realizzato in computer grafica, ovvero “Toy story“; il quarto capitolo riporta in vita i personaggi che hanno aperto la strada e inaugurato la fortunata ascesa di Pixar Animation Studio, la casa di produzione cinematografica più rinomata al mondo per quanto riguarda la CGI (computer-generated imagery), le immagini generate al computer che hanno ormai preso piede e sostituito quasi del tutto la datata e comune tecnica di animazione che ha fatto la fortuna di compagnie come la Disney.