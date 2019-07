"Odio l’estate", il nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo: trama e data di uscita

Il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo è pronto a riunirsi dopo aver passato gli ultimi anni a dedicarsi ad alcuni progetti personali. Aldo Baglio si è dedicato al primo film da solista intitolato “Scappo a casa”, mentre Giovanni Storti ha scritto il suo terzo libro intitolato “Niente panico, si continua a correre” edito da Mondadori nella collana Strade Blu. Infine, Giacomo Poretti ha avuto una tournée teatrale con lo spettacolo “Fare un’anima diretto”.

L’ultimo film insieme da protagonisti è stato il fallimentare “Fuga da Reuma Park“, con cui hanno incassato solamente 2.972.000 di euro. Una cifra completamente fallimentare, soprattutto se paragonata ai loro precedenti capolavori come “Tre uomini e una gamba”, “Così è la vita”, “Chiedimi se sono felice” e La “leggenda di Al, John e Jack”.

Il nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo

La realizzazione della loro ultima fatica è stata ufficializzata dallo staff con un post pubblicato sui loro social network. A gran sorpresa, seppur anticipato da Giovanni Storti nelle precedenti interviste, nel cast ci sarà anche Massimo Venier, sceneggiatore dei primi film del trio, che restano quelli più apprezzati sia dai fan che dalla critica.

Come riportano i migliori siti dedicati alla cinematografia, la trama dovrebbe essere la seguente: Tre vite lontanissime che si incontrano accidentalmente in una piccola isola della costa italiana: stessa spiaggia, stesso mare, ma soprattutto stessa casa in affitto. Lo scontro è inevitabile e spassosissimo: abitudini diverse, due figli che si innamorano, tre mogli che partono col piede sbagliato ma finiscono per ballare insieme in una sera d’estate e tre nuovi amici alla ricerca di un figlio in fuga”. La data di uscita, come rivelato dagli ultimi video backstage registrati da Aldo, Giovanni e Giacomo, è il 30 gennaio 2010.

Una trama che ricorda molto i primi film di Aldo, Giovanni e Giacomo. Infatti, come ben sanno i fan del trio, soprattutto i primi tre film vengono dedicati alla loro amicizia. Le aspettative sono alte, e tutti si aspettato un buon lavoro dopo gli ultimi flop. Il cast comunque promette molto bene, poiché ci saranno Lucia Mascino, Carlotta Natoli, Maria Di Biase e la partecipazione straordinaria di Massimo Ranieri e Michele Placido.