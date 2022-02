Nomination agli Oscar 2022: Sorrentino in corsa per l’Academy Award

Dopo aver vinto il Golden Globe, Steven Spielberg con “West Side Story” e Campion con “Il potere del cane” visibile su Netflix, si prospetta il pieno di statuette per loro quest’anno, così come “Dune” di Villeneuve che sicuro riceverà molte nomination. Quest’anno la cerimonia degli Oscar avverrà il 27 marzo al Dolby Theatre di Hollywood e si preannuncia ricca di sorprese.

Il film di Paolo Sorrentino “È stata la mano di Dio”, sarà nominato come miglior film straniero ed ha ricevuto i complimenti da Robert De Niro; per la categoria Miglior Film, “Dune”, “Il potere del Cane”, “West Side Story” e “Belfast” sono i più papabili come vincitori, come anche “Drive my car” un film giapponese e “Don’t look up“, visibile su Netflix, che è stato anche molto apprezzato.

Dopo l’enorme successo di “Squid Game“, visibile su Netflix, le piattaforme mandano in onda film nominabili, è probabile che i film stranieri saranno molto apprezzati, per non parlare di “The Tragedy of Macbeth” di Joel Coen con protagonista la moglie Frances McDormand che ormai è un habituè avendo vinto molti Oscar.

Riceverà molti consensi anche per la categoria Migliore Attrice il film con Lady Gaga “The House of Gucci”, Jennifer Hudson (Respect), Nicole Kidman (A proposito dei Ricardo) e Kristen Stewart (Spencer), la vera storia di Lady D. Per la categoria Migliore attore la nomination andrà a Benedict Cumberbatch per “Il potere del cane” e a Denzel Washington per “Macbeth”, poi il vincitore del Golden Globe, Will Smith potrebbe vincere con “King Richard“, Javier Bardem (The Good Boss), Andrew Garfield di “Tick, Tick … Boom!”.

Un’edizione tutta da vivere quest’anno che sarà completamente diversa rispetto a quella dell’anno scorso, a causa della pandemia. Sarà da capire chi condurrà la serata degli Oscar; dopo tre anni senza presentatore, l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha confermato che la cerimonia degli Oscar 2022 avrà un solo conduttore; l’ultimo è stato Jimmy Kimmel nel 2018.