Muore a 109 anni l’ispirazione per la bisnonna di "Coco": addio a María Salud Ramírez Caballero

Alla veneranda età di 109 anni, ci ha lasciati Maria Salud Ramirez Caballero, una donna messicana degna di nota non solo per la sua età, ma soprattutto per essere stata l’ispirazione per uno dei personaggi principali del film d’animazione della Pixar del 2017 intitolato “Coco“.

A confermare domenica la notizia della morte della Ramirez Caballero è stato Roberto Monroy, il segretario al turismo per lo stato messicano di Michoacan, senza rilevare le cause ufficiali della scomparsa della donna. Monroy ha ricordato Maria come una “donna instancabile“, ed ha rivelato che Caballero è morta a Santa Fe de la Laguna, la stessa città in cui era nata più di un secolo fa, il 16 settembre 1913.

In una dichiarazione ha affermato: “Sono profondamente rattristato per la scomparsa di Maria Salud Ramirez Caballero, “Mamá Coco“, una donna instancabile ed esempio di vita, che è stata l’ispirazione per questo amato personaggio che ha fatto il giro del mondo. Prego per il suo riposo eterno e perché la sua famiglia trovi la pace della mente“. La Caballero era un’umile artigiana dell’argilla che produceva pentole oltre ad altri oggetti che vendeva alla gente del posto.

Il film Disney/Pixar è incentrato sull’aspirante musicista Miguel, un bambino di 12 anni che deve confrontarsi con il divieto ancestrale della sua famiglia alla musica, e che entra nella Terra dei Morti per trovare il suo misterioso trisnonno in occasione de “Día de Muertos“. Nonostante la Disney non abbia mai riconosciuto ufficialmente che la Caballero fosse stata l’ispirazione per il personaggio della bisnonna Coco, la somiglianza tra il personaggio e la donna è innegabile.

Inoltre la sua famiglia afferma che un team della Pixar che stava lavorando al film aveva visitato la loro zona e l’aveva fotografata molte volte, ed avevano persino vissuto con loro per un po’. La sua famiglia ha lavorato per farla riconoscere come l’ispirazione ufficiale per Mamá Coco quando il film uscì nel 2017, ma non hanno avuto successo. Le sopravvivono tre figli, molti nipoti e svariati pronipoti.