Mostra del Cinema di Venezia, Serena Rossi scelta come madrina

Questo dimostra di essere, senza dubbio, l‘anno di Serena Rossi, attrice, conduttrice, cantante, capace di interpretare diversi ruoli, sia al cinema che in televisione, che ne hanno decretato il successo. Dai Manetti Bros sino ad Anna di “Frozen”, passando anche per la sua esperienza di conduttrice, appena conclusasi, sono tantissime le esperienze con cui si è misurata. Tra poco l’aspetta un nuovo debutto: sarà la madrina della 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

Aprirà la serata inaugurale di mercoledì 1 settembre sul palco della Sala Grande guidando anche la cerimonia di chiusura che si concluderà l’11 settembre prossimo dove verranno consegnati sia i premi ufficiali, ma anche i vari Leoni. Lei stessa si reputa onorata di rivestire un ruolo di tale portata, soprattutto in questo periodo e anno che non è stato facile per nessuno di noi.

Afferma che in quest’anno e mezzo, in cui qualsiasi forma di cultura, dai cinema ai teatri ai musei sino ai concerti, è stato bloccata, non è facile cercare di sorridere e di rimettersi in carreggiata. La Mostra del Cinema di Venezia arriva in un momento importante, a suo dire, per “difendere, proteggere ed esaltare” i valori italiani e la bellezza del cinema nel mondo.

Sui social Serena Rossi si esprime in questo modo per questa importante opportunità: “A Venezia ’78 vorrei ritrovare quei sorrisi dimenticati, vorrei che illuminassero le sale cinematografiche e tutti i luoghi del Festival. Vorrei che si riaccendessero sui volti di chi non ha potuto lavorare, ma che adesso può tornare a sperare […] Ringrazio per la fiducia la Biennale di Venezia, il direttore Alberto Barbera e il Presidente Roberto Cicutto. Sarà un Festival importante e io ce la metterò tutta”.

Dal suo debutto nel 1985, a 16 anni in un musical sino ad oggi, ne ha fatta di strada, riuscendo anche a conquistare un prestigioso Nastro d’Argento per il film “Ammore e malavita”. Una carriera che non conosce ostacoli e pregna di grandi successi. L’ultima sua fatica, per quanto riguarda le fiction è “Mina Settembre“, che è stata campione d’incassi, e “Canzone segreta”, dove ha esordito come conduttrice, anche se il ruolo in cui si sente maggiormente a suo agio è la mamma, sebbene ami spaziare in tutto.