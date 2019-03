Mostra del Cinema di Venezia, Julie Andrews riceve il Leone alla carriera

Julie Andrews, attrice nota a tutti per aver dato vita al personaggio di Mary Poppins, durante la 76esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia riceverà il Leone alla carriera. Un riconoscimento importantissimo per l’attrice inglese e per quanto questo ruolo e altri da lei interpretati hanno dato al cinema.

La Mostra del Cinema di Venezia quest’anno attribuisce il prestigioso Leone alla carriera a Julie Andrews, un’attrice che si è distinta non solo per il ruolo che l’ha resa celebre e per cui è ricordata da tutti, ma anche per aver lavorato in altre pellicole, come ad esempio “Tutti insieme appassionatamente” del 1965 e “Victor Victoria” del 1982. Il premio è stato attribuito a lei dal Presidente della Biennale di Venezia, ovvero Paolo Baratta e dal direttore della mostra di Venezia, Alberto Barbera.

Per chi non la conoscesse, ecco tutto quello che c’è da sapere su Julie Andrews, pseudonimo dietro cui si nasconde Julia Elizabeth Wells. I suoi film hanno fatto sognare diverse generazioni, uno in particolare, ovvero Mary Poppins, personaggio tratto dai libri di Pamela Lyndon Travers. Grazie a questo ruolo l’attrice si è aggiudicata vari premi, tra cui un Oscar come migliore attrice, un Golden Globe e anche un BAFTA.

Il pubblico la ricorda anche per il film “Pretty princess”, in cui interpretava una regina che insegnava alla nipote adolescente come si diventa una principessa e anche per il sequel, dal titolo “Principe azzurro cercasi”. E nota anche per aver recitato accanto ai grandi del cinema, come Marcello Mastroianni, nel film “Cin Cin”. Verso la fine degli anni 90 ha abbandonato il mondo della recitazione per via di un’operazione alle corde vocali che non ha avuto buon esito, al punto da aver deciso di citare in giudizio il chirurgo, per poi tornare in scena.

Si è sposata nel 2001 con Kennedy Center Honoroee, dal quale ha avuto cinque figli, 10 nipoti e tre pronipoti. Riguardo il Leone alla carriera che le verrà assegnato alla Mostra del Cinema di Venezia, queste sono state le sue parole: “Sono molto onorata di essere stata scelta per il Leone d’oro alla carriera. Ringrazio La Biennale per questo riconoscimento del mio lavoro e sono impaziente di arrivare in quella meravigliosa città a settembre per un’occasione così speciale”.