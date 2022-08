Morto il "Tc" di Magnum PI degli anni Ottanta

Ascolta questo articolo

Negli anni Ottanta c’era una popolare serie tv poliziesca molto seguita oltre a Miami Vice e McGyver, questa è Magnum P.I. con l’attore Tom Selleck che interpretava un investigatore privato che viveva alle Hawaii in una depandance per uno scrittore di gialli, è venuto a mancare l’attore che interpretava il suo amico Tc.

Tc era un pilota di elicotteri che portava Tom in giro nelle sue avventure, Roger Mosley è scomparso all’età di 83 anni a seguito di un brutto incidente stradale avvenuto a Los Angeles, i sanitari l’hanno portato subito in ospedale ma non c’è stato nulla da fare, era troppo tardi, è morto accanto a tutti i suoi cari in ospedale.

Numerosi i messaggi di cordoglio da parte dei suoi famosi amici vip sui social, da parte di produttori e amici e colleghi attori ed anche il messaggio della figlia che dice Addio a Papà ci mancherai tantissimo, ti amo e baderò io alla mamma che ti è stata accanto per 60 anni, un bacio ovunque tu sia. L’attore attivo nei film negli anni ’70 e ’80 aveva già lavorato con Tom Selleck in altri film.

Era originario di Los Angeles e dava grandi feste, un ottimo amico, buono e gentile, era diventato famoso soprattutto per la popolare serie tv, ma aveva girato anche diversi film, aveva sempre sognato da giovane di entrare nel mondo del cinema, sicuramente lasciera’un ottimo ricordo di lui per la sua interpretazione.

Tutte le persone di quella generazione se lo ricorderanno sicuramente Magnum P.I. era una delle serie più popolari all’epoca, in cui Tom Selleck portava quelle camicie hawaiane e investigava ed il suo amico Tc lo scorrazzava in elicottero sull’isola, serie tv popolari come Kit, che tutti seguivano, un grande dispiacere perdere un grande attore così in maniera così tragica e inaspettata.