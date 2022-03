Quando un lutto colpisce una persona a noi cara ci sentiamo affranti. Ed è proprio quello che in queste ore stanno provando i fan de “Il Trono di Spade” la celebre serie tv fantasy che ha appassionato milioni di fan in tutto il mondo. Uno dei personaggi molto amati nella serie è Lord Rickard Karstark. Ed è purtroppo di lui che stiamo parlando, in quanto l’attore che interpretava Lord Rickard è venuto a mancare proprio in questi giorni.

Si tratta di John Stahl, attore scozzese che è morto all’età di 68 anni il 2 marzo scorso. La notizia è stata soltanto diffusa adesso. Al momento non sono note le cause del suo decesso. La notizia si è immediatamente diffusa in tutto il mondo, creando molto dispiacere tra i fan della serie fantasy ma anche tra i tanti suoi colleghi. Stahl ha recitato nella seconda e nella terza stagione de “Il Trono di Spade”. Tantissimi i suoi lavori che sono passati alla storia del cinema e non solo. Una perdita davvero molto importante.

Carriera straordinaria

Lunghissima la carriera di John Stahl. Nato a Sauchie, nel Clackmannanshire, in territorio scozzese appunto, l’attore de “Il Trono di Spade” ha lavorato anche nel teatro, e precisamente alla Royal Shakespeare Company e al National Theatre. Una personalità versatile, la sua, caratteristica che lo ha portato ad avere tanto successo.

In poche ore sono giunti tantissimi messaggi di cordoglio. L’uomo si è spento sull’isola di Lewis, in Scozia. I suoi colleghi e chi lo ha conosciuto hanno fatto sentire subito la vicinanza alla famiglia. Anche il drammaturgo scozzese Peter May ha voluto ricordare l’attore che è scomparso. Queste le sue parole.

“Terribilmente triste sapere che il mio vecchio amico, John Stahl, è morto. Ho scritto così tante scene per il personaggio di Inverdarroch che ha interpretato in Take The High Road” – queste le parole di May, che si dice sconvolto per l’improvvisa scomparsa del noto attore de “Il Trono di Spade”.