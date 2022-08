Morte cerebrale per Anne Heche dopo l’incidente: "Non sopravviverà"

Ascolta questo articolo

Ad una settimana dal terribile incidente che ha visto protagonista Anne Heche, il portavoce dell’attrice ha condiviso un terribile aggiornamento sulla sua prognosi. La star di “Sei giorni sette notti” è ancora in coma, ed i danni al cervello conseguenti alla mancanza di ossigeno dovurta all’inalazione di fumo ne hanno provocato la morte cerebrale.

“Sfortunatamente, a causa del suo incidente, Anne ha sofferto di un grave danno cerebrale anossico e rimane in coma in condizioni critiche. Non sopravviverà“, legge il comunicato rilasciato dal portavoce a nome della famiglia della Heche. “È da molto tempo che aveva scelto di donare gli organi, e la stanno tenendo attaccata alle macchine per valutare se sia possibile farlo“.

Il comunicato continua, esprimendo gratitudine nei confronti delle persone che hanno, nel corso della settimana, mandato messaggi di supporto ed incoraggiamento per la star 53enne, oltre al personale medico che si è occupato di lei. “Vogliamo ringraziare tutti per i gentili auguri e preghiere per il recupero di Anne, e ringraziamo lo staff e gli infermieri del Centro Ustioni Grossman dell’Ospedale West Hills“.

Nei giorni trascorsi da quando l’attrice ha colpito una casa a Los Angeles con la sua macchina, provocando un rogo che ha distrutto l’abitazione, l’attrice non si è mai svegliata. Mentre i soccorsi cercavano di liberarla dalle lamiere, un’impresa che ha impiegato quasi un’ora, era cosciente, come dimostrato dai video ripresi dai media, ma fu poi intubata in ospedale, dove arrivò in gravi condizioni.

“Anne aveva un grande cuore, e toccava chiunque la conoscesse grazie al suo spirito generoso“, commenta il portavoce. “Sarà ricordata per la sua onestà coraggiosa, e mancherà tantissimo la sua luce“. L’attrice, salita alle cronache a fine anni ’90 per la sua storia con la presentatrice Ellen DeGeneres, ha due figli Atlas Heche Tupper di 13 anni e Homer Laffoon di 20 anni.