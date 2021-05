Monica Bellucci, premio alla carriera ai David di Donatello

Monica Bellucci riceverà il David Speciale 2021 martedì 11 maggio alla cerimonia di premiazione dei David di Donatello. Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia del Cinema Italiano, ha motivato il prestigioso riconoscimento a Monica Bellucci con queste parole: “La sua bellezza unica ma soprattutto la capacità di giocare d’azzardo e provocazione […] Bellucci incarna la rara capacità di essere icona globale, senza perdere di vista il lavoro creativo e la comunità artistica. Carismatica, cosmopolita e insieme profondamente italiana”.

L’attrice umbra non sarà la sola a ricevere il premio alla carriera ma anche Diego Abadantuono e l’attrice Sandra Milo. La cerimonia di premiazione andrà in onda in diretta in prima serata su Rai1, sarà condotta da Carlo Conti che assegnerà i venticinque premi previsti.

I cinque film per il premio come Miglior film sono: “Volevo nascondermi”, “Hammamet”, “Favolacce”, “Miss Marx”, “Le sorelle Macaluso”. Sono candidati anche i rispettivi registi: Giorgio Diritti, Gianni Amelio, Fabio e Damiano D’Innocenzo, Susanna Nicchiarelli e Emma Dante. Concorrono per il premio come Miglior attrice protagonista: Paola Cortellesi in “Figli”, Micaela Ramazzotti in “Gli anni più belli”, Vittoria Puccini in “18 regali”, Sophia Loren in “La vita davanti a sé” e Alba Rohrwacher in “Lacci”.

Come miglior attore protagonista troviamo: Pierfrancesco Favino in “Hammamet”, Elio Germano in “Volevo nascondermi”, Valerio Mastandrea in “Figli”, Kim Rossi Stuart in “Cosa sarà”, Renato Pozzetto in “Lei mi parla ancora”. Tra coloro che concorrono per il premio di Miglior attrice non protagonista vi sono Benedetta Porcaroli in “18 regali”, Barbara Chichiarelli in “Favolacce”, Matilda De Angelis in “L’incredibile storia dell’Isola delle Rose”, Claudia Gerini in “Hammamet” e Alba Rohrwacher in “Magari”.

Per il premio di Miglior attore non protagonista troviamo Gabriel Montesi e Lino Musella in “Favolacce”, Giuseppe Cederna in “Hammamet”, Silvio Orlando in “Lacci” e Fabrizio Bentivoglio in “L’incredibile storia dell’Isola delle Rose”. La gara è aperta e i contendenti sono tutti grandi attori e volti più che noti. Vedremo chi si aggiudicherà i diversi premi.