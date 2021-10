Miranda McKeon, l‘attrice 19enne di “Anne with an E”, ha scoperto di avere il cancro a giugno del 2021. Una diagnosi terribile per la giovane e talentuosa attrice statunitense: quella di tumore al seno.

Proprio in questi ultimi giorni, Miranda ha dovuto dare un arriverci ai suoi bellissimi capelli, dichiarandolo al mondo intero tramite un post su Instagram: “Ho fatto una cosa!!!!Solo pochi giorni prima della mia ultima chemio (martedì!), era ora di lasciarmi andare e finalmente radermi la testa. Dal momento in cui mi è stata diagnosticata la malattia, la cosa dei capelli è stata un importante fattore di stress, forse anche più della mia salute generale”.

Le dichiarazioni di Miranda

L’attrice ha sottolineato l’importanza dei capelli che rappresentano, per lei, un‘estensione della femminilità. Negli ultimi tre mesi, perdendo lentamente la sua chioma, ha trascorso molto tempo davanti allo specchio, immaginandosi calva. Di conseguenza il passaggio finale, quello di rasarli tutti, non è stato un grande choc.

Anzi, Miranda confessa di essere sorpresa di sentirsi ancora bella senza i suoi capelli, rendendosi conto di essere bella per i suoi contribuiti nelle conversazioni, il suo umorismo e la sua vulnerabilità, per il tipo di amica che è e per il modo in cui si presenta a coloro che la circondano. La McKeon è una giovane attrice ma è davvero matura per la sua età.

Lo dimostrano le sue parole. La ragazza sottolinea che la sua bellezza è la cosa meno interessante di lei, dato che i suoi amici e la sua famiglia le sono stati così incredibilmente di supporto e le hanno mostrato nel profondo che le persone nella sua vita non la amano per il suo aspetto ma per la persona che è. E lei si ama davvero. Parole toccanti, profonde, che non lasciano certo indifferenti, quelle di questa giovane guerriera.