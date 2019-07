Milena Vukotic parla di Paolo Villaggio: “Era una persona difficile da capire”

Ospite de “I Lunatici“, celebre trasmissione di Rai Radio 2, Milena Vukotic ha avuto modo di raccontare alcuni retroscena della sua lunga carriera cinematografica. Lei che in passato ha lavorato con i più grandi maestri del cinema italiano, deve molto a Paolo Villaggio, l’attore e scrittore dal cui cilindro è uscito il personaggio del ragionier Ugo Fantozzi.

Come da lei ricordato, accettare il ruolo della moglie della maschera italiana più rappresentativa del dopoguerra non è stato facile. Ciononostante non ci pensò più di tanto, rendendosi disponibile a dare il volto ad un protagonista chiave della saga fantozziana. Paolo Villaggio le spiegò le caratteristiche di quel personaggio, umile oltre che bruttina, un po’ come la figlia Mariangela, interpretata a sua volta da Plinio Fernando.

La genialità dell’artista ligure scomparso due anni fa fu quella di chiedere a tutti di non comportarsi sul set come se fossero degli attori, ma dei più classici cartoni animati. Con questo spirito fu per lei più facile ricordarsi di non portare in scena alcuna velleità femminile, sopperendo alle varie lacune della Pina, il cui senso patetico e rinunciatario era spesso una costante della sua vita dimessa e morigerata.

“Però è un personaggio al quale io mi sono anche affezionata. Io sul set non mi rendevo conto che stavamo facendo un qualcosa che sarebbe passato alla storia”, ha aggiunto la Vukotic, riconoscendo lo spessore di Paolo Villaggio, un uomo brillante che sapeva leggere le dinamiche sociali, oltre che vedere lontano.

Con l’inventore di questa inedita comicità, oggi profondamente radicata nella cultura del nostro Paese, l’attrice 84enne che quest’anno ha anche avuto modo di partecipare a “Ballando con le stelle”, ci tiene a sottolineare di aver imbastito una buona amicizia, ma “rimaneva sempre una persona abbastanza difficile da capire, con cui si poteva entrare in confidenza fino a un certo punto“.