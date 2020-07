Mel Gibson svela di essere stato ricoverato per Coronavirus

Cosa ne pensa l’autore

Antonio Sorice - Il Coronavirus dimostra ancora una volta di non guardare in faccia nessuno. Per quanto si è potuto appurare in questi mesi di pandemia, a mettere in apprensione è l'imprevedibilità del virus: una volta che si viene colpiti, lo si può sconfiggere in maniera silente, oppure può manifestarsi in modo talmente grave da costringere il ricovero in ospedale. L’attore deve far parte di coloro che rientrano in quest’ultima categoria, ma per sua fortuna, nonostante lo spavento iniziale, è guarito e può tornare alla vita di tutti i giorni.