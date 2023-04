Matthew McConaughey e Woody Harrelson potrebbero essere fratelli

Una notizia incredibile è stata rivelata da Matthew Mc Conaughey, amico sullo schermo e fuori di Woody Harrelson. I due in realtà sarebbero fratelli, lo avrebbe rivelato in un podcast “Lets Talk Off Camera” di Kelly Ripa. Sarebbe riluttante a sottoporsi al test in quanto l’uomo che ha considerato suo padre per 50 anni non sarebbe più un suo parente, inoltre rallenterebbe la sua corsa alla Casa bianca.

E’ successo in Grecia quando le due famiglie erano in vacanza, la madre di Matthew avrebbe rivelato di aver conosciuto profondamente il padre di Woody, da allora i due attori avrebbero indagato a fondo scoprendo che dopo il brutto divorzio dei genitori di Matthew, la madre avrebbe avuto una relazione clandestina con il padre di Woody, uscito di galera in quel periodo.

L’amicizia fraterna tra uomini che da decenni contrassegna i rapporti tra i due attori: “I suoi figli mi chiamano zio Matthew, i miei lo chiamano zio Woody.” Il padre presunto, sarebbe stato in carcere per diverso tempo per omicidio per l’uccisione di un giudice e sarebbe morto in prigione, e non ha mai fatto parte della vita di Woody.

Woody e Matthew saranno assieme di nuovo in una commedia per Apple Tv intitolato Fratelli da un’altra madre. McConaughey ammette che per Woody non sarebbe un grande cambiamento perchè lo avrebbe sempre considerato un fratello, ma per lui è del tutto diverso, anche sapendo il padre da quale estrazione viene. L’unica a svelare il mistero potrebbe essere la madre di Mc Conaughey che potrebbe ammettere di aver avuto un figlio da quel poco di buono.

Inoltre woody è un crudista vegano, motivo per cui nel film Benvenuti a Zombieland, dove interpreta il personaggio di “Tallahassee”, un duro con un’ossessione per le merendine Twinkie, ne è stata realizzata una variante crudivegana fatta di farina di mais appositamente per lui. Nel 2012 viene nominato, assieme all’attrice Jessica Chastain, il “vegetariano più sexy” dalla PETA. È inoltre un accanito sostenitore della depenalizzazione e legalizzazione della canapa e dei suoi derivati, oltre ad essere un attivista ambientale e sociale.