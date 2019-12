Massimo Boldi e Christian De Sica pensano già ad un nuovo cinepanettone

Premiati con il Biglietto d’Oro alle Giornate del Cinema di Sorrento, Massimo Boldi e Christian De Sica hanno anticipato di essere in procinto di realizzare un nuovo cinepanettone. Con “Amici come prima“, che ha segnato la definitiva riappacificazione dopo un lunghissimo decennio di gelo, tra i due è ritornato a splendere il sole. E a detta dei diretti interessati, è stato come se non si fossero mai persi di vista.

Così, superate le divergenze e i motivi che avevano dato origine alla crisi, alla fine sono tornati a lavorare fianco a fianco, accontentando i numerosissimi fan che non avevano mai perso la speranza di vederli nuovamente insieme. Oggi i due artisti non solo si sono chiariti, ma sono riusciti anche a convincere la critica e il pubblico. Il feeling è addirittura più forte di un tempo, non a caso Christian De Sica ha precisato che “noi ci incontriamo e recitiamo, non c’è bisogno di provare”.

E loro che si erano autoeletti il Batman e Robin della commedia italiana, dopo la reunion del 2018 stanno già pensando ad una nuova sceneggiatura che vedrà la luce il prossimo anno. “Mi chiedo però dove saremo questa volta? Con Boldi andrei anche su Marte, con i nostri film abbiamo già girato il mondo“, ha scherzato il figlio del grande Vittorio De Sica.

E proprio in onore del padre, è stato confermato che anche nel 2020 Sorrento ospiterà la nuova edizione dei premi dedicati all’attore, regista e sceneggiatore scomparso nel 1974. Al momento ancora è prematuro svelare su cosa verterà questa nuovo impegno cinematografico che li vedrà nuovamente insieme.

Christian De Sica ha svelato di aver già iniziato un lavoro con gli sceneggiatori, ma dopo tanti film, trovare l’idea giusta che possa aver successo, non è affatto un’impresa così semplice. “Io non vorrei farlo con la flebo attaccata, quindi…. ed esce il primo gennaio 2021!” ha risposto Massimo Boldi al collega di origini romane, confermando altresì che entrambi avranno anche modo di continuare a lavorare su progetti cinematografici personali.