Mary Poppins: risale a 55 anni fa la sua prima proiezione cinematografica

Il 27 agosto 1964 approdava per la prima volta nelle sale di Los Angeles, esattamente al “Grauman’s Chinese Theatre“, un film inimitabile ed intramontabile di Hollywood e della Disney:”Mary Poppins“. La pellicola fu diretta da Robert Stevenson ed è ambientata nella Londra nel 1906, città nella quale vive, con la sua famiglia, un banchiere di nome George Banks (interpretato da David Tomlinson).

L’uomo, a seguito delle dimissioni della governante, licenziatasi perché stanca dell’irrequietezza dei suoi figli, di nome Jane (Karen Dotrice) e Michael (Matthew Garber), è alla disperata ricerca di una nuova tata che possa essere in grado di badare ai suoi due bambini. Per questo momento, George Banks decide di mettere un annuncio sul Times e i bambini scrivono invece una dolce letterina nella quale descrivono esattamente tutte le caratteristiche che dovrebbe avere la loro tata ideale.

Ma papà George riduce la loro letterina in mille pezzi e questi piccoli pezzi che volano via altro non fanno se non attirare l’attenzione della supertata magica Mary Poppins (interpretata dalla straordinaria Julie Andrews). Cambia il vento, e allora Mary Poppins arriva dal cielo per sistemare tutto il disordine e il caos della famiglia Banks, con l’aiuto del simpatico e affascinante spazzacamino Bert (interpretato da Dick Van Dyke).

Ebbene, dall’esordio del film sono quindi passati 55 anni. “Mary Poppins” è ormai diventato un film leggendario e ancora oggi è molto amato sia dagli adulti che dai bambini. Nel film recitava una protagonista d’eccezione, Julie Andrews, che all’epoca era al suo primo lavoro importante per il cinema e che proprio interpretando il ruolo di Mary Poppins vinse il suo primo e unico Oscar.

A proposito di questo film, che ormai è diventato un vero e proprio cult, ecco 10 cose da sapere: