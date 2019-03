"Maleficent 2" nelle sale da ottobre con una straordinaria Angelina Jolie

Sta per arrivare il sequel di “Maleficent“, dal titolo “Maleficent 2: mistress of evil“, film prodotto dalla Disney che racconta la storia della bella addormentata nel bosco analizzando il punto di vista della strega malefica interpretata, anche nel sequel, da Angelina Jolie, che appare in vesti tenebrose. Oltre a lei, del cast fanno parte anche Elle Fanning e Michelle Pfeiffer.

Inizialmente l’uscita del film era prevista per il 29 maggio 2020, ma la Disney ha poi anticipato al 18 ottobre 2019, per quanto riguarda gli Stati Uniti, mentre in Italia bisognerà attendere il 17 ottobre, un giorno prima dunque rispetto agli States. È già stato diffuso il primo poster, che raffigura un’Angelina Jolie molto affascinante ed enigmatica.

Da come si può intuire, si tratta di una pellicola non particolarmente adatta ai bambini, dal momento che Maleficent è uno dei personaggi più inquietanti e cattivi della storia della Disney. In questa pellicola si tenta di capire meglio il rapporto tra Malefica e Aurora, oltre ad affrontare le nuove minacce che si nascondono nella Brughiera.

Nel cast sono confermati alcuni dei personaggi del primo film: oltre alla Jolie, più oscura che mai, vi sono anche Michelle Pfeiffer nei panni di Regina, Elle Fanning in quelli di Aurora e Juno Temple nel ruolo di Thistlewit. Il regista è Joachim Rønning, che ha già diretto, oltre ad altri film meno noti, anche “Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar”.

Con “Maleficent 2” il 2019 della Disney si apre a molte uscite, alcune delle quali sono remake di grandi classici molto amati dai bambini e dagli adulti. Dal “Dumbo” targato Tim Burton, che esce il 28 marzo, passando per “Aladdin”, in sala dal 22 maggio, con Will Smith che interpreta il ruolo del genio della lampada; il 21 agosto, invece, arriva nei cinema “Il re leone”, mentre il prossimo anno sarà la volta di “Mulan” e di altre pellicole come “Pinocchio”, “Lilli e il vagabondo” e “La sirenetta”.