"Maleficent 2" in vetta alla classifica degli incassi

Il volto oscuro della strega cattiva nel racconto “La bella addormentata nel bosco“, classico Disney, riproposto nel 2014 in “Maleficent“, è tornato nelle sale cinematografiche con “Maleficent 2: Signora del Male” con un successo davvero sorprendente.

Angelina Jolie veste i panni della Signora del male, che da bella e pura per difendersi dai cattivi invasori del suo regno è divenuta così crudele che il suo cuore è definito di ghiaccio. “Maleficent 2” si snoda attorno al matrimonio di Aurora (Elle Fanning) con il Principe Filippo (Harris Dickinson), evento che Malefica cercherà in tutti i modi di contrastare.

La classifica del Box Office

“Maleficent 2: Signora del Male”, diretto da Joachim Rønning, piace tanto al pubblico che in pochi giorni ha conquistato il primo posto del Box Office Italia del weekend, scrive ansa.it, e secondo i dati riferiti da Cinetel guadagna, in cinque giorni, 4.490.882 euro.

Al secondo posto nelle classifiche si trova “The Joker“, il film diretto da Todd Phillips, che ha reso famosa la scalinata del Bronx dove di Joaquin Rafael Phoenix, nella scena finale, è sceso ballando, divenuta meta di selfie per immortalare se stessi negli stessi scatti del protagonista. In meno di tre settimane il film ha incassato oltre 21 milioni, passato ora, con l’uscita di “Maleficent 2”, al secondo posto.

Terzo posto nella classifica per il film documentario “Ermitage – Il potere dell’arte“, mentre al quarto posto troviamo “Shining Extend Edition“, rimasterizzazione dell’omonimo film degli anni ’80. Passa al quinto posto “Gemini Man“, il film drammatico di Ang Lee con Will Smith e Clive Owen; l’incasso registrato dal giorno dell’uscita del 10 ottobre è pari a 1.801.433 euro. “Se mi vuoi bene“, la commedia sentimentale di Fausto Brizzi con Claudio Bisio e Sergio Rubini, ottiene in pochi giorni 564.173 euro, collocandosi al sesto posto.