Mademoiselle, il film erotico in uscita il 29 agosto

Da mercoledì 29 agosto arriva nei cinema italiani, Mademoiselle, la nuova pellicola diretta dal regista coreano Park Chan-wook, che ha vinto tantissimi premi con film, quali “Oldboy”, “lady Vendetta”, “Thirst”, “Stoker”. Una pellicola dal sapore erotico e ricca di misteri e suspence, come è nello stile del regista di origine coreana.

Il titolo originale del film, The Handmaiden, ovvero L’ancella, prende spunto da un romanzo dal titolo Ladra scritto da Sara Waters nel 2002 e ambientato nella Londra della seconda metà dell’Ottocento. Sebbene il film tragga ispirazione dal romanzo, il regista coreano ha deciso di ambientarlo nella Corea del Sud durante gli anni ’30 quando Sookie è assunta come ancella, appunto The handmaiden, il titolo originale, da una ereditiera che vive dallo zio, molto ricco e collezionista di libri erotici.

Lo zio intende sposarla in modo da impossessarsi del suo matrimonio e diventare ricco. Una pellicola in cui l’ ancella nasconde un segreto di cui pian piano si sveleranno le carte. L’ancella ha il ruolo di una truffatrice assunta da un fantomatico conte il quale ha le stesse mire patrimoniali e di potere dello zio. Una sceneggiatura a quattro mani scritta dallo stesso regista insieme a Jeong Seo-gyeong.

Una storia, una pellicola in cui i protagonisti sono attori molto giovani. Sookee, la protagonista, è interpretata da Kim Tae-Ri che ha vinto tantissimi premi in Asia. Kim Min-hee che interpreta Lady Hedeko, l’ereditiera, ha vinto l’Orso d’argento per la pellicola “Bam-ui haebyeon-eseo honja”, oltre a tantissimi altri attori conosciuti nel cinema asiatico.

Una pellicola in cui lo stesso regista ha identificato Lady Hideko come un gatto bianco, molto elegante e distaccato, così secondo lui deve essere questo personaggio enigmatico e misterioso. Una pellicola che, in base al National Board of Review Awards, è stato inserito nella lista dei cinque miglior film stranieri.