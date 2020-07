Lutto per John Travolta: la moglie Kelly Preston muore a 57 anni per un cancro al seno

Una nuova tragedia ha colpito la famiglia di John Travolta. La moglie Kelly Preston è morta a soli 57 anni, dopo due anni di lotta contro il cancro al seno. Il comunicato ufficiale rilasciato dalla famiglia Travolta conferma: “La mattina del 12 luglio 2020, Kelly Preston On the morning of July 12, 2020, Kelly Preston, adorata moglie e madre, è venuta a mancare. Scegliendo di mantenere la sua battaglia privata, si è sottoposta a trattamenti medici da tempo, con il supporto della famigliaa e degli amici più vicini“.

Come scritto nel comunicato, la Preston non aveva reso la sua battaglia con il tumore pubblica e la sua morte è arrivata come un fulmine a ciel sereno per molti ammiratori della star. L’attrice lascia non solo il marito John Travolta, ma anche i loro due figli, Ella di 20 ani e Benjamin di 9 anni. Il figlio Jett morì a soli 16 anni a gennaio del 2009 dopo aver battuto la testa in una vasca da bagno in seguito ad un attacco di convulsioni.

Anche se la carriera della Preston non era paragonabile a quella del marito, conosciuto ed amato in tutto il mondo, la Preston aveva avuto ruoli in film come “Jerry Maguire”, “I Gemelli”, “Una ragazza e il suo sogno”e “Innamorati cronici”. A fianco del marito aveva recitato nel 2000 in “Battaglia per la Terra – Una saga dell’anno 3000”, film con chiari riferimenti alla Chiesa di Scientology – di cui l’intera famiglia Travolta è fervente seguace – e nel 2018 in “Gotti – Il primo padrino”.

Kelly e John si erano sposati il 5 settembre 1991, quando lei era incinta di due mesi del primogenito Jett ed avevano festeggiato a settembre il loro 28esimo anniversario di matrimonio. L’ultimo post su Instagram di Kelly vede protoagnista proprio Travolta e risale alla festa del papà, che in America viene festeggiata a giugno.

L’attrice aveva postato un selfie che includeva tutta la famiglia ed una foto in bianco e nero di Travolta e Jett, scrivedo “Felice festa del Papà al migliore che conosca, tu amo“.