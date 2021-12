Lutto nel mondo del cinema e televisivo. A causa di un terribile incidente stradale, ha perso la vita un attore amatissimo e talentuoso, di soli 36 anni, oltre che un affettuoso marito e premuroso padre.

La tragedia è avvenuta lunedì 29 novembre alle 16. Il terrificante scontro frontale si è verificato all’incrocio tra Roys Rd e Dianella Rd, a Beerwah, in Australia. Attualmente, l’incidente è sotto inchiesta da parte del Queensland Police Service, a cui spetterà ricostruire la dinamica dell’accaduto.

La vittima

L’incidente è costato la vita all’attore James Ciseau, la star della trasmissione televisiva “Bride and Prejudice”, “Sposa e pregiudizio”. L’annuncio ufficiale è arrivato dalle sorelle con un post sui social. Dopo aver appreso la notizia della triste e prematura scomparsa, le sorelle dell’attore, con il cuore spezzato, hanno reso un sentito omaggio sui social al loro “fratello orso e protettore”, attraverso un post molto commovente.

La sorella Lauren ha detto che James era una valanga di energia e di sole e amava stare con le persone, parlare con loro e ascoltare i loro racconti. L’altra sorella di James invece, la 34enne Jacinta, ha detto che il fratello era un grande uomo e grazie alla sua gentilezza ha toccato molte vite. James Ciseau è morto all’improvviso, violentemente, mentre era alla guida della sua auto, in un incidente da cui non c’è stato scampo.L’attore era sposato e aveva due figlie: Olivia-Rose e Bella-Pearl, di soli due anni.

Ciseau era apparso nel programma televisivo nel 2019 insieme a sua moglie Tori, che in queste ore, sul suo account Instagram, ha scritto un tributo per il marito: “James Lucas Sabien Ciseau, ti ho amato all’inizio, ti amo ora e ti amerò fino alla fine”, aggiungendo: “Un giorno mi sveglierò da questo incubo… Un giorno saremo di nuovo tutti insieme” e “Fino ad allora le tue due bellissime bambine cresceranno nella tua eredità. Tutto quello che avevamo programmato con le ragazze ti prometto che lo realizzerò. Darei qualsiasi cosa per tornare indietro nel tempo ed essere nel momento esatto di questa foto”.

Tutti piangono la scomparsa di questo grande attore che, oltre ad essere amato dal pubblico, era apprezzato anche dai suoi colleghi. La notizia, da poco annunciata, ha mandato tutti nello sconforto. I fan hanno pregato, sino agli ultimi istanti, che le condizioni di Ciseau migliorassero ma, purtroppo, il destino non ha voluto che le cose andassero così.