L’ultima follia di Tom Cruise: girerà un film in orbita fuori dalla Stazione spaziale internazionale

Tom Cruise è notoriamente una delle star di Hollywood più spericolate. L’attore 60enne ha infatti fatto più volte notizia negli ultimi decenni a causa degli stunt nei suoi molteplici film d’azione, che compie sempre in prima persona sul set senza essere sostituito da stuntman, come invece fanno la maggior parte dei suoi colleghi.

Il protagonista di “Mission Impossible” sta ora per andare dove nessun attore è mai arrivato prima: lo spazio. La presidente della Universal Donna Langley ha infatti accennato ad un futuro blockbuster, dicendo alla BBC: “Abbiamo un grande progetto in fase di sviluppo con Tom che prevede che lui porti un razzo alla Stazione Spaziale. Speriamo che diventi il primo civile a fare una passeggiata nello spazio fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale“.

In questo film, ancora senza titolo, Tom non vestirà i panni di un eroe convenzionale, come ha solitamente fatto negli ultimi anni. “Interpreterà un ragazzo sfortunato che si trova nella posizione di essere l’unica persona che potrebbe salvare la Terra“. L’idea per il film è nata per la prima volta nel 2020, con la SpaceX di Elon Musk e la NASA che hanno preso parte al progetto. il 57enne Doug Liman, che ha già lavorato con Tom in “Edge of Tomorrow – Senza domani”, sarà il regista.

Tom, fresco dell’immenso successo al box office di “Top Gun: Maverick“, sarà presto sui grandi schermi con gli ultimi due capitoli della saga di “Mission Impossible“, sottotitolati “Dead Reckoning – Parte uno” e “Dead Reckoning – Parte due”. La star, che negli ultimi 10 anni ha girato quasi esclusivamente film d’azione, ha stupito molte volte il pubblico nelle sue pellicole per i pericolosi stunt da lui eseguiti.

Per “Mission: Impossible — Rogue Nation” del 2015 ha girato aggrappato fuori da un aereo Airbus A400M in decollo, mentre per “Mission: Impossible — Ghost Protocol” ha scalato il Burj Khalifa di Dubai, l’edificio più alto al mondo. Durante le riprese di “Mission: Impossible — Fallout” si ruppe una caviglia saltando tra due palazzi, e sempre per lo stesso film si lanciò col paracadute per 106 volte con la caviglia ancora rotta.