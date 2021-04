Lucy Liu nel cast del sequel di "Shazam!"

Lucy Liu si è unita ufficialmente al cast del sequel di “Shazam!” nel ruolo della cattiva. La star americana interpreterà nel film il personaggio di Kalypso, sorella della malefica Hespera che avrà il volto dell’attrice premio Oscar Helen Mirren. Hespera e Kalypso sono personaggi che non hanno origine dal fumetto della DC Comics dal quale è tratto il supereroe, ma sembrano essere personaggi originali creati appositamente per il film. Nella mitologia greca le due sono figlie del Dio Atlante, una delle fonti del potere di Shazam.

Lucy, apparsa in film come “Kill Bill”, “Chicago” e “Charlie’s Angels” ed in telefilm come “Ally McBeal” e “Dirty Sexy Money”, è stata recentemente protagonista della miniserie drammatica “Why Women Kill” dopo la conclusione dello show crime “Elementary” che l’ha vista protagonista per sette stagioni.

In “Shazam! Fury of the Gods“, questo il titolo del sequel annunciato ufficialmente ad Agosto 2020, faranno ritorno dal cast originario il protagonista Zachary Levi (“Chuck”) nei panni del supereroe Shazam, e Asher Angel nei panni del suo alter ego, l’adolescente Billy Batson.

ronunciando la parola Shazam, il goffo adolescente Billy si trasforma nell’adulto supereroe Shazam, un supereroe con la saggezza di Salomone, la forza di Ercole, la resistenza di Atlante, i fulmini di Zeus, il coraggio di Achille e la velocità di Mercurio. Il film originale uscì al cinema nel 2019 e fu un inaspettato successo per la Warner Bros, arrivando ad incassare oltre 362 milioni di dollari a livello mondiale ed ottenendo ottime recensioni da parte della critica.

L’immediata popolarità del film portò la Warner Bros ad annunciarne il sequel a pochi giorni dall’uscita nelle sale del primo capitolo. Lo svedese David F. Sandberg sarà di nuovo alla regia con una sceneggiatura creata da Henry Gayden. L’uscita del film, pandemia permettendo, è attualmente prevista per il 2 giugno 2023.