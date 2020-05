Luca Argentero, il giorno più bello nel periodo più buio

Con un peculiare post sul suo profilo Instagram, l’apprezzatissimo attore Luca Argentero ha annunciato al mondo di essere diventato papà: la compagna Cristina Marino ha dato alla luce una bellissima bambina. La notizia è stata diffusa con una foto molto tenera, in bianco e nero, dove le mani della piccola si intrecciano con quelle di papà e mamma. Nella didascalia è stato svelato il nome che i neo-genitori hanno scelto per la loro bambina: “Noi, Nina Speranza Argentero”.

Naturalmente la stessa immagine è stata condivisa anche sul profilo social della giovane mamma che ha raccolto il pieno di like e di commenti ricchi di affetto. Il lieto evento è avvenuto quando la pandemia da Covid-19 è ancora piuttosto allarmante. Più volte la giovane attrice aveva mostrato la sua preoccupazione, relativa alla possibilità di non avere Luca al suo fianco durante il parto. Ma, a giudicare l’immagine pubblicata, sembra che ogni timore sia fortunatamente scomparso.

Fin dall’inizio, la coppia ha avuto il piacere di condividere diverse foto del pancione aggiornando cosi i loro followers sull’avanzamento della gravidanza. Il 19 dicembre 2019, Cristina Marino aveva annunciato di essere in dolce attesa sempre con uno scatto in bianco e nero: “E noi diventiamo in tre”.

In passato Luca e Cristina avevano più volte rivelato di volere molti figli, così da ampliare la loro famiglia, proprio come confermato in alcune interviste dalla stessa modella: “Mi piacerebbe avere tre figli. Sono giovane e ho tutto il tempo. Se fosse per Luca, che è un entusiasta, metteremmo al mondo un’intera squadra di calcio”.

L’amore tra i due è nato nel 2015 durante le riprese del film “Vacanze ai Caraibi“, diretto dal regista Neri Parenti. Da quel momento, i due innamorati non si sono più lasciati e il loro amore è diventato sempre più forte. Con il dolce arrivo di Nina Speranza, avvenuto il 20 maggio 2020, la coppia è ancora più unita e felice: un nome che, insieme al lieto evento, vuole essere probabilmente un caloroso augurio, in un periodo storico estremamente difficile, capace di donare un grande messaggio di speranza e amore.