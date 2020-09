"Lockdown all’italiana", la prima commedia italiana dedicata al Covid-19

In queste ore la pagina Twitter di Medusa Film, con una locandina, ha annunciato l’uscita del nuovo film “Lockdown all’italiana” con la regia di Enrico Vanzina. Tra i protagonisti di questo film vediamo Ezio Greggio, Ricky Memphis, Paola Minaccioni e Martina Stella.

La scheda tecnica del prossimo film del gruppo Mediaset viene rilasciato sul sito di My Movies: “Una commedia tra risate e riflessioni che racconta la storia di due coppie che stanno per lasciarsi, ma che saranno invece costrette a vivere forzatamente sotto lo stesso tetto a causa del lockdown. Una vera commedia all’italiana”.

Sul web scoppia la polemica

Trattandosi di un argomento così delicato come il Covid-19, che sta colpendo la maggior parte dei Paesi di tutto il mondo, il web si è immediatamente scatenato. Proprio per questo motivo l’hashtag “#LockdownAllItaliana”, insieme a quello del protagonista Ezio Greggio, sono arrivati subito in tendenza su Twitter.

In molti non riescono a capire come si possa fare ironia su un argomento così delicato come il Coronavirus: “Un film comico con cast di ‘altissimo’ livello su una tragedia storica ancora in corso era proprio quello che ci voleva. Mi stupisce che nel 1986 non abbiano fatto uscire tipo un Alvaro Vitali con ‘Pierino a Chernobyl'”. Altri invece hanno pubblicato delle immagini molto pesanti, come i furgoni a Bergamo oppure i medici stremati per il troppo stress causato dall’emergenza Coronavirus.

Di certo la pellicola non partirà con il favore del pubblico, nonostante la casa di produzione Medusa Film, insieme al regista Enrico Vanzina, abbia deciso di chiamare nomi molto amati della comicità italiana. Non va escluso comunque che, nei prossimi giorni, possa arrivare una risposta da parte dei diretti interessati su queste critiche.