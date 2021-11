Cosa ne pensa l’autore

Caterina Lenti - Un racconto che lascia un filo di commozione quello espresso dal noto attore comico Lino Banfi, in una intervista a RaiRadio2 in cui racconta che un passante, un uomo di nome Ciro, lo invitò allora a casa sua, gli diede da mangiare e il giorno dopo gli offrì mille lire per pagarsi il treno per tornare a casa. Lino Banfi, uno dei miei attori preferiti sia per bravura che per umiltà d'animo, ricorda il grande cuore dei napoletani che lo hanno aiutato in un momento di estremo bisogno.