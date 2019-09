Lilli e il Vagabondo: il 12 novembre arriva il Live Action targato Disney

Continuano i remake firmati Disney e, questa volta, è il turno di “Lady and the Tramp”, meglio noto come Lilli e il Vagabondo. La storia d’amore tra il randagio e la cagnolina di casa tornerà sugli schermi, questa volta in un live action che riporterà alla mente il cartone animato che è uscito nel 1955 e che regalò a tutti i bambini la scena indimenticabile della cena a base di spaghetti con le polpette.

Questa volta però, a differenza di Aladdin, di Dumbo e de Il Re Leone, la Disney ha preferito non rilasciare il nuovo film presso le sale cinematografiche: è stato infatti preferito un nuovo canale per lanciare il remake di Lilli e il Vagabondo. Il 12 novembre infatti il live action verrà lanciato in streaming sulla nuova piattaforma on demand della Disney che si chiamerà Disney+ e che verrà inaugurata nell’autunno del 2019.

La regia del film è stata affidata a Charlie Bean, il quale ha dato vita ad un mix perfetto tra grafica di computer e live action, dando vita alla storia che è stata rielaborata da Andrew Bujalski, sceneggiatore e attore americano nato a Boston nel 1977. Per quanto riguarda il cast ci sarà solamente la parte vocale in quanto i personaggi saranno composti appunto dalla grafica fatta al computer: la Disney ha deciso di affidare il ruolo di Lilli all’attrice Tessa Thompson, il ruolo di Biagio, il cane randagio di cui si innamora Lilli, a Justin Theroux.

Completano il cast vocale Janelle Monàe nei panni di Gilda, una delle ex fidanzate di Biagio, Ashley Jensen che sarà lo scottish terrier Whisky, e Benedict Wingper che darà la voce al bulldog Bull. Gli unici personaggi reali saranno invece i due padroni di Lilli che saranno interpretati rispettivamente da Kiersey Clemons e Thomas Mann.

Si dice che la storia originale dove Lilli e Biagio finiscono per innamorarsi dopo numerose avventure, sia stata rielaborata dal regista Charlie Bean e dal sceneggiatore Andrew Bujalski ma bisognerà attendere il 12 novembre per poter realmente capire quali parti del cartone sono state modificate.