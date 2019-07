Leonardo DiCaprio a proposito di Luke Perry: “È stata una tragica perdita”

Cosa ne pensa l’autore

Antonio Sorice - In effetti sono in tanti a sostenere che Luke Perry fosse una persona molto semplice e alla mano, lontana anni luce da quello che ci si poteva immaginare vedendolo in televisione. La sua scomparsa continua ancora oggi a farsi sentire, anche perché, al pari di James Dean, anche uno come lui non poteva certo uscire di scena per essere dimenticato in men che non si dica.