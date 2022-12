Le nomination ai Golden Globe di quest’anno

Ascolta questo articolo

Quest’anno ci saranno i Golden Globe americani, gli attesissimi premi della tv e del cinema, che anticipano la corsa agli Oscar a marzo 2023, La cerimonia di premiazione si svolgerà al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, a Los Angeles, a gennaio. Vediamo alcuni dei candidati alle nomination:

Jessica Chastain per George & Tammy, già vincitrice lo scorso anno del premio Oscar, Julia Garner – Inventing Anna, Lily James – Pam & Tommy, Julia Roberts – Gaslit, Amanda Seyfried – The Dropout, tra le migliori serie tv Mercoledì di Tim Burton, Only murders in the building con Steve Martin, The Bear su Disney plus.

Tra i miglior film stranieri Niente di nuovo sul fronte occidentale, Miglior attore in una miniserie Tom Egerton – Black Bird, Colin Firth – The Staircase, Andrew Garfield – Under the banner of heaven, Evan Peters – Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story, Sebastian Stan – Pam & Tommy.

Tra le migliori serie il fenomeno Dahmer su Netflix, Pam & Tommy, la storia di Pamela Anderson e Tommy Lee, The white lotus, tra le altre Miglior attrice non protagonista in una serie, Jennifer Coolidge – The White Lotus, Claire Danes – Fleishman Is in Trouble, tra le migliori colonne sonore spicca The Fabelmans di John Williams, Pinocchio di Guillermo del Toro visibile su Netflix.

Miglior attore in una serie tv comedy Donald Glover – Atlanta, Bill Hader – Barry, Steve Martin – Only Murders in the Building, Martin Short – Only Murders in the Building, Jeremy Allen White – The Bear, miglior film drammatico The Fabelmans, Top Gun e Avatar, Miglior attore in un film drammatico Brendan Fraser – The Whale, Austin Butler – Elvis, Miglior attore in una serie drammatica, Jeff Bridges – The Old Man, Kevin Costner – Yellowstone, Miglior regista Steven Spielberg – The Fabelmans, Baz Luhrmann – Elvis, Martin McDonagh – The Banshees of Inisherin, Cameron Avatar. Miglior serie drammatica Better Call Saul, The Crown, House of the Dragon, Ozark, Severance.