L’attrice trans Laverne Cox doppiata da un uomo nella versione italiana di "Una donna promettente", è polemica

Una bufera di polemiche si è abbattuta sul doppiaggio italiano, dopo che il trailer del film “Una donna promettente” ha svelato che l’attrice transessuale Laverne Cox è stata doppiata da un uomo nella versione nostrana. A far scoppiare il caso il quotidiano americano The Guardian, che ha notato che non solo la versione italiana, ma anche quella spagnola e di altri paesi europei aveva scelto doppiatori maschili per il personaggio della Cox.

“Siamo profondamente grati a Laverne ed alla comunità transgender per averci aperto gli occhi su un pregiudizio che né noi né molti in questo settore avevamo mai notato” commenta ufficialmente la Universal Pictures International. “Sebbene non vi fosse alcun intento dannoso dietro questo errore, stiamo lavorando diligentemente per risolverlo”. L’attrice e doppiatrice transessuale Vittoria Schisano, che ha doppiato in precedenza la Cox in un documentario su Netflix, ha commentato: “Penso che quella scelta di doppiaggio fosse un vero e proprio atto di violenza. È un insulto“.

La Universal Italia si appresta ora a correggere il problema, registrando nuovamente le scene del film in cui è presente Laverne con una doppiatrice femminile, che sostituirà l’attuale voce di Roberto Pedicini. A causa di questo, l’uscita del film è stata posticipata di oltre un mese. Originariamente prevista per il 13 maggio, la pellicola debutterà in Italia il 24 giugno.

“Abbiamo iniziato a doppiare la voce della signora Cox con attrici femminili nei nostri territori internazionali. Ora stiamo posticipando le date di uscita per garantire che sia disponibile la versione corretta“, conferma la Universal, scusandosi per il problema, e si dichiara intenzionata a lavorare per “impedire che errori simili si ripetano su progetti futuri”.

Laverne Cox è una nota attivista ed attrice transessuale americana diventata famosa grazie al ruolo di Sophie Burset nella serie “Orange Is the New Black”. Il suo ultimo film “Una Donna Promettente” vede come protagonista l’attrice britannica Carey Mulligan, ed ha vinto l’Oscar come miglior sceneggiatura originale.