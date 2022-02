L’attrice Judi Dench candidata agli Oscar a 87 anni

La famosa attrice inglese Judi Dench quest’anno concorrerà alla veneranda età di 87 anni, si tratta della donna più anziana, ma non chiamatela così per carità, in corsa agli Oscar, essendo attrice non protagonista, dell’attesissimo film di Kenneth Branagh, Belfast, La pellicola semi-autobiografica in bianco e nero, narra l’infanzia del regista Branagh, interpretato da Jude Hill, nella città di Belfast con sottofondo il conflitto nordirlandese.

La Dench interpreterà la nonna del protagonista, nel film, se Anthony Hopkins ha vinto l’Oscar a 84 anni con The father, anche lei con la sua lunga carriera alle spalle, può aspirare all’ambito premio. Il film è candidato come miglior regia e miglior film, ambientato nel 1969, con attore non protagonista il padre del ragazzino, Jamie Dornan, l’interprete di Cinquanta sfumature di grigio di origine irlandese, che ha ricevuto la candidatura ai Golden Globe.

Judi Dench ha all’attivo la sua settima candidatura agli Oscar, nata come attrice teatrale inglese, Ha ottenuto la fama internazionale per il ruolo di M nella serie di film di James Bond da GoldenEye (1995), fino alla sua ultima apparizione della saga in Spectre (2015). I suoi altri ruoli per cui è stata candidata sono in Chocolat (2000), Iris – Un amore vero (2001), Lady Henderson presenta (2005), Diario di uno scandalo (2006), Philomena (2013).

La Dench ha ricevuto molte candidature per la sua recitazione in teatro, cinema e televisione. Celebre interprete teatrale nella Royal Shakespeare Company, a partire dalla metà degli anni ottanta diventa nota anche al cinema, grazie alla sua incisiva carica comunicativa, interpretando ruoli di donne eccentriche o vendicative in film di successo. La prima importante interpretazione è nel film di James Ivory, Camera con vista del 1986, al fianco di Maggie Smith.

Nel 2011 prende parte al film Jane Eyre basato sull’omonimo romanzo di Charlotte Brontë al fianco di Mia Wasikowska e Michael Fassbender e al film Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare, Nel 2012 recita in Marigold Hotel, successo di critica e pubblico, al fianco di Maggie Smith, è vedova e ha una figlia.