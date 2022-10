Ascolta questo articolo

L’ex bambina prodigio di “Et l’extraterrestre“, la spumeggiante attrice Drew Barrymore sul suo blog parla a cuore aperto; avrebbe confessato di avere astinenza da rapporti intimi con uomini, da ben sei anni e di essere single. L’attrice ammette di non essersi sentita mai così bene come in questo periodo.

Alla soglia dei 47 anni, si sente libera di esprimere la propria sessualità diversamente rispetto al passato, dopo tre matrimoni finiti e passati alle spalle, ora non è più la sua priorità, ritiene necessario che lei e le sue figlie, avute dall’ultimo marito, si impongano nel mondo.

Dopo il fallimento del suo ultimo matrimonio con Will Kopleman, avvenuto nel 2016, per la Berrymore non c’è stata la ricerca di una nuova relazione nell’immediato, ha ridefinito i suoi progetti e la sua vita in generale.

L’attrice avrebbe richiesto l’aiuto di uno psicoterapeuta, anche a seguito della sua vita travagliata, dovuta all’uso di alcool e droghe, in cui avrebbe capito che il sesso è solo una conseguenza dell’amore per un uomo. Anche l’attore Andrew Garfield avrebbe praticato l’astinenza per sei mesi per prepararsi ad un ruolo.

Nel suo lungo post su Instagram diretto ai suoi fan, si apre così affermando di non stare soffrendo per la sua situazione attuale, d’altronde dice: “Non giudico chi, dopo un matrimonio, riesce a ritornare in una relazione stabile, semplicemente in questo momento non la sto cercando, non odio il sesso, è solo che non è questo il momento”.

Si tratta di un suo momento intimo e privato che ha voluto condividere sui social, mostrandosi in lacrime e chissà quanti fan innamorati di lei darebbero tutto pur di consolarla, ma questo non è solo un capriccio da star, è una decisione ben consapevole, presa da un’attrice che sta vivendo un momento particolare della sua vita.