L’attore di Friends, Matthew Perry in una spirale di alcool e droghe

Nel suo libro autobiografico dal titolo “Friends, Lovers and the Big Terribile Thing”, il simpatico attore della serie tv “Friends“, Matthew Perry, ha rivelato di aver rischiato la vita; l’attore sarebbe finito in coma, a causa dell’assunzione di sostanze stupefacenti e dell’abuso di alcool, il tutto è successo quando aveva 49 anni ed il suo colon era a pezzi e non c’erano più molte possibilità secondo i medici.

Nella prefazione del suo libro troviamo: “Ho dovuto aspettare di essere abbastanza sobrio e lontano dall’alcolismo e dalla dipendenza per scrivere tutto” descrive dettagliatamente di quando si trovava attaccato alla macchina per l’ossigeno e quando per i medici, nel 2018, non c’erano più speranze, il suo colon era scoppiato.

In seguito, per riprendersi ha dovuto subìre un intervento chirurgico ed è stato lunghi mesi in riabilitazione; tutto ebbe inizio nel 1997 quando assumeva farmaci come il Vicodin a seguito di un incidente su una moto d’acqua, per non sentire dolore, il tutto è scaturito nell’assunzione di stupefacenti.

Sul set di Friends però l’attore è sempre stato sobrio e vigile, durante la riabilitazione era finito a pesare 128 chili e a subire diversi interventi chirurgici allo stomaco, ad oggi può definirsi un sopravvissuto, e siamo contenti di averlo rivisto attualmente nella reunion dei trent’anni di Friends in forma smagliante, completamente riabilitato; quei giorni difficili sono ormai alle spalle.

Ha rivelato inoltre che altre persone erano ricoverate con lui e non ce l’hanno fatta, l’unico miracolato è stato lui. La serie tv molto amata rimane un caro ricordo nel cuore dei fan, a cui dispiacerebbe sapere che un membro importante del cast, non avrebbe potuto partecipare e magari essere sostituito; Friends non sarebbe stato lo stesso senza di lui, elemento cardine di comicità della serie assieme all’amico fraterno Joey, in cui ne combinavano di tutti i colori assieme.