Lady Gaga sarà Harley Quinn nel sequel di "Joker", in uscita ad ottobre 2024

Grandi notizie per i fan di “Joker“, film di Todd Phillips del 2019 che ha conquistato due premi Oscar. Sono infatti arrivate in questi giorni diverse notizie importanti in merito all’attesissimo sequel della pellicola di successo, tra cui il titolo ufficiale, la data di uscita prevista ed il casting.

La notizia che più ha fatto scalpore è che Lady Gaga ha confermato di essere ufficialmente parte del progetto. La rivista americana Variety aveva già riportato lo scorso giugno la notizia che la cantante fosse in trattative per il ruolo di Harley Quinn nel sequel, che sarà un musical. La star ha annunciato la notizia postando su Twitter un breve teaser, con in sottofondo la musica del brano “Cheek to Cheek”, ed il nome di Joaquin Phoenix ed il suo, accompagnati da due sagome nere che si uniscono.

Alcune settimane fa il regista Todd Phillips, che tornerà a dirigere il sequel, aveva svelato che il titolo del film sarà “Joker: Folie à Deux“, un titolo che fa riferimento ad un disordine psicologico condiviso, così come lo è quello di Joker e di Harley Quinn. Non è stato ancora confermato che il ruolo interpretato da Lady Gaga sarà effettivamente quello della compagna criminale più nota di Joker, ma tutti gli indizi sembrano portare a questa conclusione.

Harley Quinn, un gioco di parole dal nome “Arlecchino“, fu un personaggio inventato per la prima volte per la serie animata “Batman” degli anni ’90, ma ha acquistato subito una immensa popolarità. Il ruolo è stato già interpretato negli ultimi anni per tre volte da Margot Robbie, che ha vestito i suoi panni in “Suicide Squad” del 2016, “Bird of Prey” del 2020 e “The Suicide Squad” del 2021.

La data di uscita prevista per il film è il 4 ottobre 2024, ed è possibile che la pellicola faccia il suo esordio in uno dei molteplici festival cinematografici che avvengono nel periodo precedente. “Joker”, che incassò più di un miliardo di euro in tutto il mondo, fu presentato per la prima volta al Festival del cinema di Venezia.