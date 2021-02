Lady Gaga, la vedova nera nel film su Gucci

La storia di Maurizio Gucci, erede e presidente della omonima e celebre maison di moda, legato sentimentalmente e fatalmente alla “vedova nera” sarà l’oggetto del film del regista e produttore britannico Ridley Scott che a marzo si girerà in Italia. L’ex moglie di Gucci, Patrizia Reggiani, condannata a 26 anni di carcere come mandante dell’omicidio dell’imprenditore fiorentino, sarà interpretata da Lady Gaga, pseudonimo di Stefani Joanne Angelina Germanotta, popolare cantautrice, attrice e attivista statunitense.

Mentre l’interprete maschile protagonista sarà Adam Douglas Driver, apprezzato attore statunitense. Un cast stellare per la saga dei Gucci che prevede la presenza di attori del calibro di Robert De Niro, Jared Leto, Jeremy Irons e Al Pacino, diretti da uno dei registi più premiati ad Hollywood, autore di capolavori come “Blade Runner”, “Thelma&Louise” e “Il Gladiatore”.

Una pellicola cinematografica di bellezza esplosiva, tra sfilate sulle passerelle e cronaca nera, tratta dal libro “The House of Gucci” della scrittrice Sara Gay Forden, e ambientata tra Firenze e Milano, tra i luoghi toscani dove nacque la casa di moda e i luoghi lombardi dove Gucci divenne uno dei marchi più iconici della “Milano da bere”, ma anche luogo dove si consumò l’omicidio del nipote del fondatore della dinastia.

I primi ciak, previsti tra fine marzo e inizi aprile, interesseranno quindi diversi set disposti in una villa sul lago di Como e nel quadrilatero della moda milanese, soprattutto a corso Venezia dove Maurizio Gucci venne assassinato il 27 marzo del 1995 dal killer Benedetto Ceraulo e fuggito in macchina con l’autista Orazio Cicala, secondo il piano omicida organizzato dal portiere di hotel Ivano Savioni, ingaggiato dalla cartomante Pina Auriemma, amica intima della mandante dell’omicidio, Patrizia Reggiani, rancorosa per essere stata abbandonata dal marito per la giovane Paola Franchi.

La “vedova nera” dopo aver scontato 17 anni di reclusione e tentato il suicidio in carcere, ha lavorato come designer della linea di borse “Bozart”, perennemente in lotta con le due figlie che si rifiutano di accordarle il vitalizio milionario garantitole da Gucci dopo il divorzio.