La storia di Monte, il trovatello che interpreterà Biagio nel live action di Lilli e il vagabondo

Come ormai tutti sappiamo, nei nostri cinema qualche giorno fa è arrivato il live action de Il Re Leone e nelle ore scorse è arrivata un’altra sorpresa: sta infatti circolando il primo trailer di Lilli e il Vagabondo, il live action dell’omonimo capolavoro di animazione della Disney del 1955 che uscirà nelle sale cinematogafiche nel prossimo mese di novembre. Per interpretare il protagonista del film, Biagio, è stato scelto un simpatico cagnolino di nome Monte.

Sarà lui ad interpretare Biagio, lo spinone randagio che ruberà il cuore di Lilli. Monte somiglia moltissimo al suo alter ego cinematografico è notevole, ma la particolarità della storia di questo cagnolino sta nel fatto che lui stesso è stato davvero un randagio per la maggior parte dei suoi due anni di vita. Monte, un dolcissimo esemplare meticcio di simil terrier, è nato e cresciuto in un ranch sperduto del New Mexico, esattamente in un rifugio antiaereo, e nel 2018 è stato affidato all’HALO (Helping Animals Live On) Animal Rescue, una delle più importanti associazioni americane che si occupa di trovare casa ai cani randagi.

Successivamente, Monte si è trovato a Phoenix, in Arizona. Proprio qui, Monte ha incontrato un gruppo di addestratori che cercavano un animale speciale per un progetto di cui nessuno sapeva nulla. Ebbene, questi addestratori stavano cercando il futuro Biagio, il protagonista di Lilli e il Vagabondo. Heather Allen, presidente di Halo, ha raccontato: “È stato adottato da noi nell’aprile 2018. Sapevamo che era stato scelto per essere trasformato in una star di Hollywood, ma non sapevamo per che ruolo, era un segreto“.

Così, grazie al suo dolce musetto e ai suoi occhioni, Monte è stato scelto per diventare una star di Hollywood. Il cagnolino, inoltra, ha un’indole molto buona ed è capace di apprendere velocemente tutti i comandi che gli vengono impartiti. Ed ecco che la vita di Monte è radicalmente cambiata: da trovatello destinato a fare la fame nel deserto del New Mexico si è trasformato in una star di Hollywood. Ma la vita di Monte non è cambiata solo per questo; infatti, al termine delle riprese del film, il dolce cagnolino ha trovato una famiglia ed è stato adottato da una coppia di coniugi di Los Angeles.

Monte ha fatto la sua prima uscita sul red carpet il 23 agosto all’Anaheim Convention Center, ad Anaheim, in California, accanto al cocker spaniel Rose che interpreta Lilli. Il live-action di Lilli e il vagabondo sarà diretto da Charlie Bean e uscirà il prossimo 12 novembre 2019 sulla nuova piattaforma di streaming Disney+ e il cast sarà composto da veri animali.