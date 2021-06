La star di Halloween Jamie Lee Curtis premiata con il Leone d’oro alla carriera a Venezia

La mostra del cinema di Venezia ha deciso di celebrare la star Jamie Lee Curtis, donandole il Leone d’oro alla carriera, l’attrice poliedrica che ricordiamo per il fortunato film Halloween e i suoi sequel, Un pesce di nome Wanda e la commedia Una poltrona per due, per il quale ha vinto il BAFTA alla migliore attrice non protagonista.tra le altre, presenterà il suo ultimo progetto Halloween kills.

Figlia d’arte di due star indimenticabili come Tony Curtis, Attore brillante ed estremamente versatile, fu uno dei divi hollywoodiani di maggior successo negli anni ’50 e ’60 e Janet Leigh, nota soprattutto per aver interpretato il ruolo di Marion Crane nel film Psyco di Alfred Hitchcock, riprende il talento dei genitori.

Di lei dicono il Direttore Alberto Barbera: “attrice versatile e disponibile, con grande carisma e personalità non comune, unito al suo lavoro di scrittrice di libri per l’infanzia e al suo impegno filantropico, hanno cementato nel tempo il suo status di artista internazionale“. Divenuta famosa per la serie Halloween, in cui interpreta Laurie Strode, Nel 2018 il film Halloween di David Gordon Green ha avuto un successo planetario.

La Curtis ha fatto decine di film per cui viene ricordata tra cui True Lies (1994), ha vinto il Golden Globe per la migliore attrice in un film commedia o musicale, ha esordito al cinema nel 1978 nel film horror cult Halloween – La notte delle streghe di John Carpenter.

Il filone del film Halloween parla di Michael Myers, lo spietato assassino recluso nel manicomio di Smith’s Grove dal 1963, quando ad appena 6 anni uccide a coltellate la sorella Judith. Dopo 15 anni riesce a fuggire e torna a Haddonfield, la sua città natale. Il dottor Sam Loomis, lo psichiatra che lo prese in cura in seguito all’omicidio, intuisce subito la sua destinazione. All’alba del 31 ottobre, Michael uccide un meccanico, ruba i suoi vestiti e fa ritorno alla sua casa natale, ora fatiscente e in vendita.

L’omicida prende di mira la giovane Laurie Strode. E lo farà per tutti i successivi film a venire. L’ultimo lavoro Halloween kills, il dodicesimo film della serie di Halloween. riprende lo stesso tema. Riuscirà la protagonista ad uccidere l’efferato assassino e liberarsene una volta per tutte?