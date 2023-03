Correva l’anno 1992 quando una delle attrici più sexy di Hollywood, oggi 64 anni, diede scalpore per una famosa scena girata con il regista Paul Verhoeven ( Atto di forza), stiamo parlando di Sharon Stone che girò con Michael Douglas la parte di Cathrin Tramell nel thriller psicologico “Basic Instinct” ebbene quel film le diede non pochi grattacapi in primis perchè non era consenziente a mostrare le sue parti intime tanto che schiaffeggiò il regiosta quando ne venne a conoscenza inoltre ebbe problemi giudiziari.

A causa di quel film le venne tolta la potestà genitoriale di suo figlio, che finì davanti al giudice che replicò: “Sai che tua madre recita in film di sesso?”. A quell’epoca non si poteva apparire nudi o mostrarsi in televisione, non è come oggi che non c’è più pudore e tutti si mostrano in video anche sui social e cellulari.

Lo ha rivelato in un recente podcast americano “Table for Two”. L’attrice ha tre figli tutti adottivi, dato che non ha potuto averne di suoi avendo l’endometriosi e subìto nove aborti nella sua vita, quando la Stone divorziò perse la custodia del figlio più grande in tribunale a favore dell’ex marito.

Tutto per colpa dello scandalo suscitato dalla famosa scena del film, che ebbe i più alti dati di incasso al botteghino ed è un film cult, la Stone lavorò dapprima come modella prima di sfondare nel mondo del cinema con il film proprio dello stesso regista “Atto di forza” in cui interpretava la moglie di Schwarzenegger.

Basic Instinct la marchiò come “femme fatale” dopo le polemiche riuscì a scrollarsi di dosso il personaggio, con la candidatura al premio Oscar per “Casinò” di Martin Scorsese; nel suo curriculum ci sono anche il sequel di Basic Instinct, tormentato da cause legali e arrivato sul grande schermo nel 2006 più diversi film di scarsa rilevanza.

L’attrice recentemente ha anche raccontato di aver perso un fidanzato perché si era rifiutata di farsi modificare il viso con il botox. La star americana ha annunciato di avere un tumore benigno dopo una diagnosi errata. é molto attiva nella beneficienza e nella raccolta fondi.