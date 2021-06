La regista Samantha Casella a quota 114 premi per il corto "To A God Unknown"

Cosa ne pensa l’autore

Laura Frigerio - Il cinema italiano è pieno di talenti femminili, tra cui Samantha Casella che si distingue per uno stile molto personale in cui la settima arte si sposa con altre forme espressive come la pittura. Il suo corto "To A God Unknown - Al Dio Sconosciuto" sarà assolutamente da vedere, non appena sarà distribuito.