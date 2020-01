"La porta dei sogni", la mostra dedicata ai 100 anni di Fellini

Nella Galleria moderna contemporanea di Villa Franceschini, fino al 19 gennaio 2020, ci sarà la mostra dedicata ai 100 anni del regista Federico Fellini intitolata “La porta dei sogni“. L’esposizione coordinata da Anselmo Giardini è stata curata dall’associazione scultura di Riccione, con creazioni fatte da artisti riccionesi. Le opere sono state suddivisa su due piani insieme a didascalie che descrivono il disegno e il nome dell’autore.

Gli ideatori della mostra si sono ispirati alle atmosfere sognanti dei film di Federico Fellini e dalla fantasia dei suoi disegni. Il percorso dei componimenti artistici è ricco di emozioni, rappresentano i personaggi e i paesaggi dell’immaginazione del regista. Ogni opera dell’artista esposta insieme a tante altre, ha un titolo che richiama un libro scritto dal genio della narrazione Federico Fellini dal nome: “Libro dei sogni”.

Questo volume è un diario che riporta i sogni e gli incubi del cineasta dalla fine degli anni Sessanta fino all’agosto del 1990. All’interno ci sono appunti, disegni che ti portano nelle sue fantasie più nascoste. La mostra inizia al piano terra con disegni e dipinti di Maddalena Fano Medas che ha onorato il regista con un artwork del poster che promuove la mostra. La grafica di questo dipinto è stata fatta anche dalla partecipazione di Nicolò Rigobello.

I venti autori hanno fatto una propria creazione e hanno partecipato anche all’opera clou intitolata “La porta dei sogni”. Quest’opera d’arte è fatta da quadri in legno ricoperti da formelle in terracotta molto colorate, in bassorilievo. Esse raffigurano persone contenute nel libro dei sogni del maestro Federico Fellini.

Gli artisti, assieme a Medas e Roberto de Grandis, che hanno esposto sono: Patrizia Alunni, Roberta Bagli, Consuelo Casadei, Milena Cima, Silvana Colina, Loredana Colonna, Federica Conti, Isabella Di Cicco, Annamaria Denti, Cristiana Guidi, Gaia Giuffrè, Claudia Lazzaretti, Elisabetta Perchinunno, Sabina Sabattini, Eufemia Rampi, Milvia Terenzi, Orazio A.E. Vitaliti.