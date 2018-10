La Pixar si racconta in una mostra a Roma

Cosa ne pensa l’autore

Marcella Chimenti - Personalmente ho sempre adorato i film targati Pixar, tra i quali il mio preferito rimane ancora "Alla ricerca di Nemo". Definisco questi lungometraggi d'animazione piccoli gioielli della cinematografia, sia per quanto riguarda l'aspetto estetico, quindi principalmente il lavoro in computer grafica, sia per quanto riguarda le storie ed i personaggi, dai quali c'è sempre qualcosa da imparare. Il target della Pixar Animation Studios non sono, infatti, solo i bambini, ma anche gli adulti. Ogni film parla ad ognuno di noi.