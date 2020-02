La Disney annuncia un sequel per "Aladdin"

“Aladdin“, film di animazione del 1992 firmato Walt Disney, è diventato nel corso degli anni un vero cult molto amato da grandi e piccini, tanto che la Disney ha deciso di includerlo nella realizzazione dei 13 live action. Il film è uscito nelle sale la scorsa estate e ha riscosso un enorme successo, incassando oltre un miliardo di dollari.

La storia di Aladdin come tutte le favole per bambini ha avuto il suo lieto fine, infatti, il giovane ladro dal cuore tenero, riesce con l’aiuto del genio della lampada, a conquistare il cuore della bella principessa e a sconfiggere i cattivi. Ma la Disney, nella notte tar mercoledì e giovedì, ha ufficialmente annunciato la produzione di un sequel.

“Aladdin 2“, però, annuncia la Disney non sarà un continuo del precedente live action, hanno intenzione di scrivere una storia tutta nuova, slegata alle vicende del primo capitolo. Questo è un dettaglio da non sottovalutare, in quanto gli affezionati del film di animazione potrebbero non apprezzare questa scelta, loro richiedevano la realizzazione dei live action dei sequel “Il ritorno di Jafar” e “Aladdin e il re dei ladri”.

Quale sia la nuova trama ancora non è stato svelato, si sa solo che i personaggi principali, Aladdin, Jasmine e il Genio della Lampada, saranno protagonisti ancora una volta. Le altre notizie certe per questo nuovo sequel sono: la sceneggiatura stata affidata a John Gatins e Andrea Berloff, il ruolo di produttori che saranno ancora una volta di Dan Lin e Jonathan Eirich, affiancati dal produttore esecutivo Ryan Halprin.

Per quanto riguarda il ruolo da regista ancora non si sa se ci sarà nuovamnete Guy Ritchie. Anche il cast è ancora un mistero, ai produttori piacerebbe ricontattare Mena Massoud, Will Smith e Naomi Scott, protagonisti nel primo live action, ma pare che la Disney non prenderà una decisione finchè non sarà pronta una sceneggiatura ufficiale.