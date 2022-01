La coppia vincente del cinema Momoa-Bonet si lascia dopo 16 anni

Una coppia storica si lascia dopo sedici anni d’amore, si tratta dell’inossidabile Jason Momoa la star di Aquaman e Lisa Bonet, Denise la star dei Robinson, i due in una lunga lettera spiegano la fine della loro relazione, “L’amore tra noi continua, evolvendosi nei modi in cui desidera essere conosciuto e vissuto. Ci liberiamo a vicenda per imparare a essere chi siamo”. una delle più invidiate, e dicono che indipendentemente dai fattori esterni trasmetteranno sempre l’amore per i propri figli di 13 e 14 anni avuti dalla loro storia.

La Bonet ha anche un’altra figlia avuta dal precedente matrimonio con Lenny Kravitz, ma la ragazza non ha rilasciato dichiarazioni. Momoa si sfoga su Instagram esprimendo tutto il suo rammarico in un lungo post ai fan, definendo la sua storia salda ma che è arrivata ad un punto di trasformazione e che le loro vite devono comunque proseguire, restando la devozione per i figli.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ABC, i due avrebbero deciso di lasciarsi anche a causa del fatto che Lisa è una decisa no vax e non si è mai voluta vaccinare, ammettendo che secondo lei i vaccini causino nel futuro malattie, l’ex marito la pensa diversamente contratto il covid sul set di Aquaman 2 è vaccinato e deciso sostenitore.

Anche se questa non sarebbe l’unica ragione della separazione, sarebbe avvenuta dopo un lungo periodo di crisi e di cambiamenti, tra i due, lui infatti via per lavoro per molto tempo e lei trascorreva gran parte del tempo a Los Angeles, è cosi che una delle coppie più longeve e belle di Hollywood finisce.

Finisce così a causa ancora una volta anche della pandemia. Jason nel frattempo è impegnato sul set di Aquaman 2 suo grande successo della Dc Comics che l’ha reso celebre al mondo intero, e pensare che gli inizi per lui nel mondo del cinema non sono stati affatto facili e non trovava lavoro.