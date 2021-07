La compagna di Liam Neeson quando gli proposero il ruolo di James Bond: “Se accetti non ti sposo”

Ospite del Late Late Show with James Corden, Liam Neeson ha parlato della sua carriera cinematografica, svelando un aneddoto che risale agli anni Novanta, quando a seguito del successo planetario di Schindler’s List – la pellicola incentrata sul tema della Shoah prodotta e diretta da Steven Spielberg – il 69enne attore nordirlandese venne contattato per poter interpretare il ruolo di James Bond.

Barbara Broccoli, la produttrice esecutiva del franchise di 007, lo chiamò un paio di volte, chiedendogli se fosse interessato ad interpretare la spia più iconica nella storia del cinema internazionale. La figlia del grande Albert era alla ricerca di un attore che potesse dar nuovo lustro ad un’icona molto amata dal pubblico, e tra i possibili candidati aveva pensato anche a Liam Neeson.

All’epoca, dopo la non proprio esaltante parentesi di Timothy Dalton, la casa cinematografica EON Productions si trovava di fronte ad una nuova sfida. La caduta del Muro di Berlino imponeva la necessità di ripensare al futuro di un personaggio che fino ad allora era considerato un simbolo della Guerra Fredda e di un mondo diviso in due blocchi contrapposti.

Come ricordato da Liam Neeson, in quei mesi impegnato sul set di Nell al fianco di Jodie Foster e alla futura moglie Natasha Richardson, la proposta era davvero allettante. Ma quando ne parlò con la compagna che sposò il 3 giugno 1994, non trovò la sua approvazione. “So che stavano valutando diversi attori, e c’ero anche io tra questi. Tuttavia, la mia adorata moglie defunta mi disse: ‘Tesoro, se ti viene offerto James Bond e accetterai la parte, sappi che non ci sposeremo’” ha fatto presente lasciando intendere che essendo fortemente intenzionato a sposarla, rinunciò a calarsi nella parte dell’agente segreto.

Come noto, alla fine ad essere scritturato fu Pierce Brosnan, mentre la star della saga di Taken ha avuto successo interpretando diversi action movie. Il rimpianto lo ha però tormentato a lungo: ogni volta che litigava con la moglie morta nel 2009 a seguito di un incidente sugli sci, Liam Neeson ha ammesso che “andavo da lei e cantavo il tema di Bond”.