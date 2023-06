"La cattiva coscienza", il trailer del nuovo film di Davide Minnella

Durante il Taormina Film Fest, che quest’anno ha dato via alla sua 69° edizione, dal 23 giugno fino al primo luglio, precisamente il 28 giugno è stato presentato in anteprima il film di Davide Minnella. Poco dopo, è stato rilasciato il trailer di “La cattiva coscienza“, offrendo uno sguardo divertente e intrigante sulla trama del film.

La storia parla di Filippo e della sua coscienza Otto, definita come la miglior coscienze d’Italia, in quanto il suo protetto, ovvero, Filippo, fa tutto quello che gli ordina di fare. Tuttavia, la situazione cambia proprio il giorno della vigilia delle sue nozze, dove Filippo capisce di essere stato sempre represso e decide per una volta di non dar retta alla sua ragione ma di seguire il suo cuore, innamorato di un’altra ragazza, Valentina.

Otto si ritrova così a scendere sulla Terra per sistemare le cose, ma non sarà semplicemente come previsto, soprattutto se di mezzo c’è l’amore. La commedia sembra offrire una combinazione di situazioni comiche e dialoghi divertenti ma anche una riflessione importante sul tema della coscienza e dell’amore. I protagonisti Filippo Scicchitano e Francesco Scianna sembrano avere una grande intesa sullo schermo, aggiungendo ulteriore divertimento alla storia.

Oltre all’umorismo, il film affronta anche temi più profondi come l’amore, la responsabilità e la necessità di affrontare le conseguenze delle proprie azioni. Ciò potrebbe aggiungere un elemento di profondità alla storia e far sì che il pubblico si identifichi e si preoccupi per i personaggi. “La cattiva coscienza” sembra essere una commedia italiana promettente che offrirà una piacevole evasione dal quotidiano.

Con una combinazione di umorismo, situazioni comiche e un cast di talento, il film potrebbe rivelarsi una piacevole sorpresa per gli amanti del genere. Non resta che aspettare che il film esca al cinema per andare a vedere come si svilupperà la storia e scoprire quali altre situazioni i protagonisti si troveranno ad affrontare.