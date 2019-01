"La befana vien di notte", il nuovo film con Paola Cortellesi

È uscito lo scorso 27 dicembre nelle sale cinematografiche italiane il nuovo film con la famosa attrice italiana Paola Cortellesi. Alla regia troviamo Michele Soavi, che ha diretto anche “Deliria” e “Le avventure del barone di Münchausen”. Fanno parte del cast, oltre alla Cortellesi, anche Stefano Fresi, Odette Adado, Jasper Gonzales Cabal e Diego Delpiano.

Una commedia leggera e divertente, arricchita dalle citazioni di altri famosi film, da “Stand by me – Ricordo di un’estate” a “Ritorno al futuro”, da “Willie Wonka” a “Toys”, e di altri noti registi quali John Hughes, Chris Columbus e Steven Spielberg. Il film che vede protagonista Paola Cortellesi è attualmente primo in classifica al box office e soltanto nella giornata del 30 dicembre ha incassato 900.365€ e registrato 133.689 presenze.

Il regista Michele Soavi utilizza tutta la sua esperienza cinematografica come regista, nell’intento di realizzare un film per ragazzi ma anche per i genitori che li accompagnano al cinema e costruisce un’avventura che descrive con queste parole: “Ha al suo centro l’empowerment di una generazione cresciuta nell’incertezza e nella paura di non farcela in un mondo adulto precario e ostile.” Vengono inoltre affrontate tematiche come il bullismo a scuola ed il razzismo.

La trama

Durante il giorno l’insegnante Paola è molto amata dai suoi alunni delle scuole medie. Di notte, però, misteriosamente diventa la Befana, con tutti i malanni dei cinquecento anni di età ed i problemi di chi deve amorevolmente accontentare i sogni di tutti i bambini del mondo. Inoltre esiste immancabilmente la competizione con il vecchio Babbo Natale, sponsor di una famosa bibita.

La Befana deve anche affrontare un terribile nemico: Mr. Johnny, il quale produce giocattoli e vuole rubare alla Befana il ruolo di consegna dei regali a tutti i bambini. Mr Johnny decide così di rapire la Befana ma viene scoperto dagli alunni di Paola che, molto coraggiosamente, decidono di partire in bicicletta per andare a salvare la propria insegnante. Riusciranno i nostri eroi a salvarla ed a ripristinare così la favolosa festa del 6 gennaio?