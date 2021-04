Kristen Stewart e Viggo Mortensen nel nuovo thriller di Cronenberg

Kristen Stewart e Viggo Mortensen saranno i protagonisti di “Crimes of the Future“, il nuovo progetto del regista David Cronenberg. Il film racconta la storia di un performer la cui abilità è quella di poter sviluppare nuovi organi nel suo corpo. In un lontano futuro in cui gli umani sono avanzati geneticamente dal loro stato naturale in una sorta di metamorfosi evolutiva, alcuni abbracciano il cambiamento, mentre altri cercano di regolarlo.

Un artista di nome Saul Tenser ha accettato la “Accelerated Evolution Syndrome“, ottenendo la capacità di sviluppare nuovi e inaspettati organi. Insieme alla compagna Caprice, Saul rende la loro rimozione uno spettacolo teatrale pubblico che gli genera un enorme seguito, oltre all’attenzione del governo.

Ad annunciare la notizia del casting è stato il sito di notizie di cinema americano Deadline, che svela che oltre a Mortensen e alla Stewart, nel cast ci saranno anche Léa Seydoux (“La vita di Adele”) e Scott Speedman (Felicity”), Welket Bungué, Don McKellar e Lihi Kornowski. Le riprese del film avranno inizio questa estate in Grecia, coronavirus permettendo.

“Crimes of the Future” suggellerà la riunione sul grande schermo di Cronenberg e Mortensen a circa da dieci anni dalla loro ultima collaborazione in “A Dangerous Method” del 2011. Si tratta del quarto film in cui Mortensen e Cronenberg lavorano insieme: i due hanno già collaborato in “La promessa dell’assassino” del 2007, grazie al quale Viggo ottenne una nomination all’Oscar, e “A History of Violence” del 2005.

Kristen Stewart, diventata famosa come la Bella Swan della saga di “Twilight” e che si è reinventata negli ultimi anni un’attrice molto amata dal cinema indipendente, non ha invece mai lavorato prima con Cronenberg, che ha diretto il suo ex ragazzo e co-star di “Twilight” Robert Pattinson in “Cosmopolis” e “Maps to the Stars”. L’attrice americana è attualmente impegnata nelle riprese di un film nel quale interpreterà la Principessa Diana Spencer.