Kirk Douglas, il leggendario attore e produttore si è spento a 103 anni

È morto Kirk Douglas, l’attore premio Oscar e padre di Michael aveva 103 anni, compiuti il 9 dicembre del 2019. Era il più longevo attore vivente vincitore del Premio Oscar alla carriera, vinto nel 1996. Nello stesso anno però, purtroppo, aveva avuto un infarto che lo aveva profondamente segnato ma, ciononostante, aveva continuato a lavorare per il cinema fino al 2004.

Kirk Douglas, uomo dalla forte personalità, è stato sposato due volte: dalla prima moglie Diana Dill ha avuto i figli Michael, anch’egli famosos attore, e Joel, produttore cinematografico. Dalla seconda moglie, Anne Buydens, conosciuta sul set, ha avuto Peter Vincent ed Eric. Con la seconda moglie formava la coppia più longeva di Hollywood.

Kirk Douglas, nato Issur Danielovitch Demsky, da una famiglia poverissima di emigrati ebrei russi, in cui il papà era un povero straccivendolo che aveva da sfamare ben 7 figli, ha portato dentro di sè il peso delle origini. La riscoperta, è avvenuta in vecchiaia, dopo un pauroso incidente che lo ha costretto a rallentare e a riflettere sul senso della vita.

Ha così riscoperto la fede in Mosè e nella Torah ed ha dato il via alla sua seconda sua vita, in cui si è dedicato in primis ad un libro di memorie, “Il figlio del venditore di stracci”, proseguendo con altri romanzi in cui esprime dubbi su alcuni suoi personaggi non sempre senza macchia rivendicando, pertanto, l’importanza di un impegno sociale soprattutto da parte di chi ha un seguito notevole e che può essere di insegnamento agli altri per evitare ogni forma di ingiustizia e/o di razzismo.

Con profonda commozione, a dare l’annuncio della sua dipartita, sono stati i figli con, avanti a tutti, il capostipite Michael – affezionatissimo al padre, come più volte dimostrato in diverse occasioni – e la moglie Catherine Zeta Jones, adoratissima nuora del decano degli attori americani.