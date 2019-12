Joker: un possibile sequel o solo voci di corridoio?

Poco più di due mesi fa è uscito al cinema anche in Italia l’attesissimo film “Joker“, il quale ha riscontrato commenti e recensioni per la maggior parte positivi, oserei dire soprattutto per l’incredibile e indiscutibile interpretazione di Joaquin Phoenix. Essendo stata una pellicosa così tanto apprezzata, si è iniziato fin da subito a vociferare sul fatto che ci possa essere un possibile sequel, ma ancora nessuno notizia certa è stata resa pubblica.

Sembrerebbe che l’attore e interprete di Arthur Flack avesse pensato a questa possibilità e ne avesse intuito il potenziale, prevedendone il successo, già durante le riprese. In realtà, non sappiamo se questa sua apprezzabile idea possa essere considerata una notizia vera o meno, soprattutto perché non sono state rilasciate sue interviste dove abbia dichiarato questa opportunità: proprio per questo motivo non abbiamo nessuna conferma, ma neppure nessuna smentita, da parte sua.

“Quando ho proposto per la prima volta il film alla Warner Bros., non ho mai pensato a incassi o a nomination. Pensavo solo a come avrei potuto convincerli a realizzare il film. Per quanto concerne l’interesse del pubblico, credo abbiano giocato diversi fattori: sicuramente la performance così coinvolgente di Joaquin Phoenix… si era totalmente immerso in quello che stava facendo”, rivelò Todd Phillips durante ad un’intervista a Variety.

Nonostante inizialmente ci siano state voci che hanno confermato questa intenzione del regista, nelle ultime interviste che ha rilasciato non ha voluto assicurare niente, ma ha cercato di mettere chiarezza alla questione avendo intenzione di aspettare i risultati delle future premiazioni.

Al Todd Phillips è stato poi chiesto anche un commento riguardo, appunto, al sequel; il regista ha risposto dicendo che per lui è ancora presto per parlare di un altro possibile film, non avendo, inoltre, ancora parlato con Joaquin Phoenix e non avendo ancora idea di come potrebbe essere.